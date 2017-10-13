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Operação Pesque Legal

Polícia multa 5 turistas e apreende barcos durante pesca sem licença no Rio Miranda

Daniele Valentin

Publicado em 13/10/2017 às 09:00

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Cinco turistas que iniciavam a pescaria no Rio Miranda nesta quinta-feira (12) foram multados e tiveram os barcos apreendidos por falta de licença para a pesca. Equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) fazia a fiscalização fluvial na região do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, durante a Operação Pesque Legal.

Durante vistoria uma embarcação na região da Volta Grande, a 80 km da cidade de Bonito, onde estavam dois pescadores paulistas, residentes em Mogi Mirim e Mogi Guaçu (SP), a PMA verificou que os pescadores, de 31 e 34 anos, não possuíam autorização de pesca. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado.

Na mesma região foi abordada uma embarcação, onde estava mais um paulista (31), de Mogi Guaçu (SP), que foi autuado pelo mesmo motivo. Ele também não havia capturado pescado.

Em seguida, mais uma embarcação foi abordada e foram autuados mais dois pescadores, de 31 e 35 anos, residentes em Naviraí, pelo mesmo motivo.

Ao todo foram apreendidos três barcos, três motores de popa e cinco molinetes de pesca com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500, perfazendo R$ 2,5 mil. Além da PMA, a operação conta com a Semagro e Imasul.

ALERTA

A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.

 

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