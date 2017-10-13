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Preso em Iguabinha um dos principais fornecedores de drogas do Comando Vermelho

Identificado como Luiz André da Silva Costa, vulgo Badinho, 35 anos, o preso é um dos líderes do tráfico de drogas da favela do Jacarezinho, zona norte do Rio

Renan Nucci

Publicado em 13/10/2017 às 14:26

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Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil prenderam hoje (13), em Iguabinha, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, um dos principais fornecedores de drogas e armas do Comando Vermelho que estava em uma casa de luxo.

Ele é acusado de ser um dos principais fornecedores de drogas e armas do Comando Vermelho e que estava passando o fim de semana prolongado em uma casa de luxo.

Identificado como Luiz André da Silva Costa, vulgo Badinho, 35 anos, o preso é um dos líderes do tráfico  de drogas da favela do Jacarezinho, zona norte do Rio, e permaneceu escondido no interior da favela desde as grandes operações da Polícia Civil no Jacaré, em agosto, que buscavam os assassinos do policial civil da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) Marcos Guimarães Buhler, o "Xingú", de 36 anos, atirador de elite da corporação.

O policial foi atingido por um tiro no pescoço, quando retornava de uma grande operação contra o roubo de cargas e traficantes na favela do Jacarezinho. Quando estavam deixando à comunidade, criminosos atacaram a base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho e o agente retornou à favela para dar apoio aos militares, quando foi ferido por um tiro de fuzil.

Granadas e armas de fogo apreendidas

Em uma dessas operações, a delegacia apreendeu diversas armas de fogo, granadas e enorme quantidade de drogas no Jacarezinho, ao localizar um bunker do tráfico onde havia armas e drogas avaliadas R$ 1 milhão.

Apontado como homem de confiança das principais lideranças do Comando Vermelho, como Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, Badinho foi preso pela primeira vez pela Polícia Civil em 2013 e é ex-jogador do Botafogo.

O criminoso dormia em uma casa de luxo em Iguabinha quando o imóvel foi cercado por policiais civis que realizaram a prisão. Ele será conduzido para a Cidade da Polícia e autuado.

Contra Luiz André há mandados de prisão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito, obtidos em investigações da Delegacia de Combate às Drogas da Polícia Civil sobre o tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho.

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