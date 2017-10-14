Aquidauanense é multado por pescado abaixo da medida

Um morador de Aquidauana de 36 anos foi multado em R$ 900 por pesca predatória no Rio Aquidauana, nesta sexta-feira (13). Equipes da PMA (Polícia Militar) realizavam fiscalizações durante a operação Pesque Legal e operação Pacificador 67 da Polícia Militar.

O pescador havia capturado pescado abaixo da medida permitida por lei. O infrator estava em um veículo na estrada vicinal entre a cidade de Aquidauana e o Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, no momento em que os Policiais o abordaram.

Com o infrator foram encontrados cinco exemplares de peixes da espécie piavuçu, pesando 3 kg, que o pescador havia capturado, sendo todos abaixo da medida permitida por Lei.

Havia exemplar medindo 31 centímetros, quando a medida de captura é de 38 centímetros para a espécie. O pescado foi apreendido.

O infrator, residente em Aquidauana, foi autuado administrativamente e multado em R$ 880. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.