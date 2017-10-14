Assaltantes invadem casa, fazem família refém e levam 2 carros

Assaltantes fizeram uma família refém, na noite de ontem, sexta-feira (13), na região do Jardim Santa Brígida, periferia de Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, foram roubados dois carros, sendo que um deles foi abandonado e recuperado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Conforme o registro policial, um dos criminosos estava armado, pulou o muro e rendeu a mulher de 35 anos. Em seguida, ele andou que ela entrasse em casa e rendeu o marido, um homem de 50 anos. Ele foi agredido com chutes na costela.

Os criminosos pegaram cerca de R$ 2 mil, R$ 30 mil em cheques e diversos objetos da família. Os bandidos mandaram que a família ficasse no quarto e depois, fugiram levando dois carros: um Fiat Toroe um Citroen C-4 Pallas.

O veículo Citroen C-4 Pallas foi encontrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) batido e abandonado no trevo do prolongamento da avenida Presidente Vargas, que dá acesso ao anel viário. O caso foi registrado como roubo qualificado pelo emprego de arma na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.