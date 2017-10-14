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Dupla da Capital é multada por pesca predatória no Rio Piquiri na divisa com MT

Daniele Valentin

Publicado em 14/10/2017 às 11:30

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Nesta sexta-feira (13), dupla de campo-grandenses foi autuada por capturar exemplares de pescado abaixo da medida permitida pela legislação. Eles pescavam no Rio Piquiri, na divisa com o estado do Mato Grosso.

A embarcação onde estavam e o motor utilizados na pesca predatória foram apreendidos, além de 8 kg de pescado e dois molinetes com varas. Os dois pescadores, de 29 e 31 anos, foram multados em um total de 1.720,00.

Os infratores responderão por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados, poderão pegar pena de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.
Durante a operação várias embarcações foram abordadas diversas embarcações e pescadores e todos pescavam legalmente. Ainda foram retirados 44 anzóis de galho (petrecho proibido) do rio.
As equipes continuam na região. O Comando pretende manter os policiais revezando-se no local, no sentido de prevenir a pesca predatória, mesmo depois da operação do feriado prolongado, dentro da operação pré-piracema, tendo em vista a proximidade do período de piracema, em que cardumes já começaram a se formar.

Fechamento da pesca

Devido ao fechamento da pesca nos rios do estado vizinho de Mato Grosso, no dia 1º de outubro, o Comando da PMA destinou várias equipes para a fiscalização na divisa com esse Estado, nos rios Correntes, bem como nas áreas mais longínquas do Pantanal, como Foz do rio Piquiri, rio São Lourenço, Cuiabá e Paraguai. 

Esses locais já são pontos extremamente preocupantes em que a PMA tem mantido fiscalização preventiva constante. Agora com o fechamento da pesca no Estado vizinho, com certeza haveria uma intensificação de pescadores na região, no lado de Mato Grosso do Sul, especialmente advindos do estado de  Mato Grosso, o que faz com que haja a necessidade de mais policiais na área.

Devido a essas regiões tratarem-se de locais muito distantes de áreas urbanas e de difícil acesso, vários pescadores aproveitaram para praticarem pesca predatória, por acharem ser difícil serem pegos pela fiscalização. Porém, a PMA tem realizado fiscalização preventiva constante.

Equipes de Policiais Militares Ambientais de Coxim e Campo Grande realizam fiscalização na operação Pesque Legal, realizada pela PMA, SEMAGRO e IMASUL, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS), na região, nos rios Piquiri, São Lourenço e Paraguai na divisa com o estado de Mato Grosso e autuaram dois pescadores por pesca predatória.

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