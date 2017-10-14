Funcionário de lotérica é rendido por homem armado e R$ 34 mil são roubados

Um homem de 34 anos, funcionário de uma casa lotérica, de Rio Brilhante foi rendido e R$ 34 mil do estabelecimento foram roubados, na última sexta-feira (13).

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, seguia de carro quando em um dos cruzamentos da cidade foi rendido por dois homens. Um dos criminosos estava armado com uma pistola e mandou que o trabalhador não olhasse para o rosto dele.

Os bandidos teriam agredido o funcionário da lotérica e mandaram que ele dirigisse até um lugar ermo, na saída para um assentamento.

A vítima foi com o cadarço do calçado e teve o rosto coberto por uma camiseta, ficando preso a uma árvore ao lado do carro.

Os criminosos fugiram em uma motocicleta, levando o dinheiro. O funcionário consegui se soltar e pedir ajuda a moradores que ligaram para a polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.