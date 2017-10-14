Homem é multado por abate e armazenamento ilegal de jacaré

Crime ambiental
Um homem de 34 anos foi multado em R$ 1,280,00 por abate e armazenamento ilegal de jacaré e pesca sem licença no Rio Taquari, nesta sexta-feira (13).
Policiais Militares Ambientais de Costa Rica, trabalhavam na operação Pesque Legal, realizada pela PMA, SEMAGRO e IMASUL, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS) quando fiscalizaram a embarcação.
O infrator estava em uma embarcação no rio Taquari, nas imediações do rio do Peixe e pescava sem licença ambiental. No rancho onde o pescador estava foram apreendidos 3,5 kg de carne de jacaré em uma caixa térmica e 4 kg de pescado.
O pescador afirmou que abateu o jacaré com uma fisga e que iria consumir a carne no local. Também foram apreendidos um barco, um motor de popa, uma fisga e dois molinetes com varas.
Residente em Alcinópolis, o homem foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.280,00. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente de infração administrativa. Porém, ele responderá pelo crime ambiental da caça do jacaré, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.
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