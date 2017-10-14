Mais uma dupla é multada por pesca ilegal no rio Aquidauana

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana autuaram dois homens por pesca sem licença ambiental no Rio Aquidauana, nesta sexta-feira (13). O flagra ocorreu durante fiscalização na operação Pesque Legal e a Pacificador 67 da Polícia Militar.

Os pescadores pescavam em frente a um pesqueiro e não tinham capturado nenhum pescado ainda. Foram apreendidas duas carretilhas com varas.

Os infratores, residentes em Curitiba (PR) e Aquidauana, foram autuados administrativamente e multados em R$ 300 cada um.

A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente de infração administrativa. Durante a operação foram abordadas várias embarcações e todos os demais pescadores respeitavam a legislação.