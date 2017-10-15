Empresário é executado com cinco tiros de revólver em mercado

O empresário, Valdir Freitas, 28 anos, dono de mercado em Maracaju, é morto após ser baleado com cinco tiros. O crime ocorreu dentro do comércio da vítima, no Conjunto Olídia Rocha, por volta das 20h de ontem (14).

De acordo com informações do Maracaju Speed, homem armado com revólver entrou no estabelecimento e atirou cinco vezes contra o empresário. Os disparos atingiram a cabeça e o tórax da vítima.

Após os disparos, o criminoso saiu andando e ainda não foi encontrado pelos policiais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima morreu antes da chegada do socorro. A Polícia Civil, Militar e peritos estiveram no local.