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Corumbá

Jovem posta foto pisando em estátuas da Via Sacra e gera revolta no Facebook

A obra é sobre a história de Jesus Cristo até a sua crucificação e é retratada por 72 estátuas

Renan Nucci

Publicado em 15/10/2017 às 13:13

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Postagem de uma jovem no Facebook, com imagem dela pisando nas estátuas da Via Sacra, foi alvo de revolta da população em Corumbá. Agora a polícia investiga o caso. As estátuas ficam no caminho que leva ao Cristo Rei do Pantanal, no morro São Felipe, instaladas em 2004.

A obra é sobre a história de Jesus Cristo até a sua crucificação e é retratada por 72 estátuas. Nas fotos, a jovem diz: “Sempre acima dos bastardos”. A postagem foi excluída depois de circular pela internet. 

Segundo informações do site Folha MS, o diretor-executivo da Ageseg (Agência Municipal de Segurança Pública), tenente-coronel César Freitas Duarte, esteve no local no final da manhã deste sábado (14), para averiguar a situação.

Ele afirmou que um boletim de ocorrência contra a autora das postagens deve ser feito e a jovem vai responder pelo crime contra patrimônio público, na esfera criminal, administrativa e cível, seja ela moradora de Corumbá ou não.

A jovem foi identificada e há suspeita de que mais pessoas possam estar envolvidas no caso, que remete crime contra patrimônio público. "Logo em seguida, será instaurado inquérito para apurar a identidade e verificar a questão do crime ambiental, já que foi causado contra um monumento religioso pertencente ao município, o que demandará uma ação judicial, para que essa pessoa responda criminalmente”, explicou Freitas.

O diretor cita ainda que na esfera administrativa, será encaminhado à Polícia Militar Ambiental, para verificar a responsabilidade administrativa, já que este tipo de crime é considerado ambiental também, contra um símbolo religioso e cultuado por católicos e cristãos de uma maneira em geral.

“Os responsáveis receberão infração administrativa, que é dano ao patrimônio público, previsto na lei 9.605, que prevê pena de detenção de seis meses mais multa administrativa, caso sejam maior, porém se forem menores, a punição será encaminhada aos pais ou responsáveis que responderão pela infração administrava e ação criminal”.

No Morro São Felipe funciona um posto de fiscalização da Guarda Municipal, porém em relação ao crime, ainda não se sabe quando foi cometido.

Dois agentes da GM realizam as rondas no local, durante 24h, todos os dias da semana. Todas as imagens foram entregues ao município, por uma das artistas plásticas mais conhecidas em Mato Grosso do Sul, a corumbaense Izulina Xavier.

Conforme Freitas, a fiscalização deve ser intensificada e há um projeto para que haja remanejado mais agentes para o local, para coibir crimes como a da jovem, bem como também a intensão de instalar câmeras de segurança durante toda área que abrange o ponto turístico.

“Não podemos permitir que vândalos depredem patrimônio público. Vamos adotar providências necessárias para reforçar o policiamento, inclusive contra a prática de pequenos furtos e roubos, coibindo assim, a ação desses criminosos”, finaliza Freitas.

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