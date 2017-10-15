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Crime ambiental

Polícia prende dois e apreende 56 anzóis de galho em operação

Flagrante aconteceu no rio Miranda

Renan Nucci

Publicado em 15/10/2017 às 10:03

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Policiais militares ambientais de Bonito, que trabalham na operação Pesque Legal, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS) realizaram fiscalização no município, no rio Miranda, e autuaram ontem dois pescadores por pescarem sem licença ambiental. Foram apreendidos 56 anzóis de galho (petrecho proibido).


Um infrator de 41 anos, residente em Dourados, pescava na região próxima ao Pesqueiro do Rei e havia capturado um exemplar de peixe da espécie pacu, pesando 3 quilos. O peixe estava vivo em um puçá dentro do rio e foi solto. Outro pescador, de 58 anos, residente em São Paulo (SP) pescava na região da Ponte do Ariranha e ainda não havia capturado nenhum pescado. Foram apreendidas duas carretilhas com varas com os pescadores.

Os infratores foram autuados administrativamente e multados em R$ 300 cada um. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente de infração administrativa. Durante a operação foram abordadas várias embarcações e todos os demais pescadores respeitavam a legislação. Também foram retirados 56 anzóis de galho que estavam armados no rio.

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