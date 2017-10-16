Caminhonete roubada em SP é recuperada na BR-262 a caminho da Bolívia

Miranda
Condutor foi preso e responderá por receptação e uso de documento falso
Na tarde de sábado (14), no km 600 da BR-262, em Miranda, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), recuperou um veículo Toyota Hilux CD, que havia sido roubada em São Paulo. Além disso, o motorista de 38 anos, apresentou um documento falso, do veículo.
Durante vistoria, os agentes constataram que a caminhonete com placas de Guara/SP, na verdade havia sido roubada e que a placa original era de São Paulo/SP.
O carro de aproximadamente R$ 165 mil no Brasil seria levado para a Bolívia. O condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande/MS.
Apreensão de drogas
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Meteorologia
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DESPEDIDA
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