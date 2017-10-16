Jovem de 23 anos é assassinado a facadas em antiga estação ferroviária no MS

Jovem de 23 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 6h50, na antiga Estação Ferroviária, que fica na rua Noroeste, no bairro Vila Juquita, em Maracaju – a 160 quilômetros de Campo Grande. Segundo o registro policial, a vítima foi identificada como Ozair Vargas Correa. O corpo do rapaz foi encontrado por moradores, que chamaram a Polícia Militar.

No local, foi verificado que o corpo de Ozair apresentava ferimentos possivelmente causados por facadas. Não há informações sobre o que pode ter motivado o crime, porém o jornal MaracajuSpeed apurou que a polícia já tem suspeitos. Ainda conforme o jornal, Ozair estava com diversos ferimentos sendo no rosto, pescoço, costas e mãos.