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Paranaíba

Assentado mata cachorro a tiros porque animal atacava seus patos e galinhas

Além da multa, o suspeito foi indiciado por maus-tratos e posse ilegal de arma de fogo

Daniele Valentin

Publicado em 17/10/2017 às 11:00

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Um morador do assentamento Serra, de 47 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo nesta segunda-feira (16) após matar o cachorro do vizinho a tiros. Policiais Militares Ambientais foram acionados pelo dono do animal, que descobriu crime.

Quando os policiais chegaram na residência indicada, o morador confessou ter abatido o animal, pois o cão atacava, constantemente, suas galinhas e patos, às vezes ferindo as aves.

O homem apresentou a arma do crime, uma espingarda calibre 32 com munições, mas não possuía documentação e o revólver foi apreendido.

O crime ocorreu na madrugada da última sexta-feira (13), porém, somente nesta segunda-feira, o proprietário do cachorro teria descoberto o crime e acionado a PMA.

Dono da arma recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, juntamente com o material apreendido.

Ele responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. O autuado também responderá por posse ilegal de arma de fogo, com pena de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500.

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