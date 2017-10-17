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Justiça

Rapaz que matou movido por ciúmes mata homem e vai a júri popular no MS

A acusação está sendo realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pelo Promotor de Justiça José Arturo Iunes Bobadilha Garcia

Renan Nucci

Publicado em 17/10/2017 às 18:28

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Acontece, na manhã desta terça-feira (17/10), o julgamento do réu Heverton Nascimento de Oliveira, de 31 anos, por homicídio qualificado, acusado de matar Luiz Carlos Carneiro, de 45 anos. O Julgamento está sendo realizado na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande e presidido pelo Juiz de Direito Carlos Alberto Garcete de Almeida.

Conforme conta nos autos, o crime foi cometido por motivo torpe, pois agiu compelido pelo ódio vingativo em decorrência do ciúme doentio que tinha pela sua companheira Maristela Romeiro Rocha e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A acusação está sendo realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pelo Promotor de Justiça José Arturo Iunes Bobadilha Garcia.

Crime

No dia 23 de outubro de 2016, por volta das 17h30, no Bairro Nova Lima, Heverton matou Luiz Carlos, com vários disparos de arma de fogo. Ao ser abordado pela polícia, o réu Heverton confessou o crime. A arma usada no assassinato também foi localizada pelos policias. O revólver estava escondido em uma casa na Rua Margarida Ferreira de Souza.

O rapaz foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

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