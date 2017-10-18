Dupla mata anta a tiros e acaba presa e multada em R$ 10 mil

Dois homens, de 35 e 49 anos, foram presos pela Polícia Civil de Costa Rica por caça ilegal e abate de um animal silvestre da espécie Tapirus terrestris (anta), com uso de arma de fogo. A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada e os infratores multados em R$ 10 mil.

O crime ocorreu em um canavial a 15 km da cidade, na saída para Chapadão do Sul.

Os infratores residentes em Costa Rica, foram autuados por crime ambiental de caça ilegal pela Polícia Civil e poderão pegar pena de seis meses a um ano e meio de prisão, devido a anta constar da lista de espécie em extinção.

A PMA autuou os infratores administrativamente e aplicou multa de R$ 5.000,00 para cada um pelo abate do animal.