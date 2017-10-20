Embriagado e ao celular, motorista é preso pela PRF após zigue-zague na BR-262

Um homem de 57 anos foi preso na noite desta quinta-feira (19) por embriaguez ao volante após ser flagrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) dirigindo em zigue-zague na BR-262. O motorista também estava ao celular.

Conforme o boletim de ocorrência, a abordagem ocorreu próximo ao km-473, da rodovia, quando a equipe avistou um veículo Strada em condução não linear. Quando os policiais se aproximaram também constataram que o condutor falava ao celular com o veículo em movimento.

O motorista passou por teste do Etilometro, que constatou 0,95 Mg/l, considerada contra prova da embriaguez.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência – trânsito.