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Crime ambiental

Fazendeiro é multado em R$ 8 mil por manter gado às margens de córrego

Local estava degradado e com processos erosivos de margens, devido ao pisoteio dos animais

Daniele Valentin

Publicado em 20/10/2017 às 12:02

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Um produtor rural de 62 anos foi multado em R$ 8 mil depois de manter gado degradando uma área de matas ciliares e olhos d’água do córrego Montalvão, em uma fazenda de Maracaju. O local era utilizado para dessedentação e forrageamento do rebanho.

O local se encontrava degradado por pequenos processos erosivos de margens, devido ao pisoteio dos animais.

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Jardim que realizava fiscalização autuou ontem (19) o fazendeiro, por degradação de matas ciliares do córrego que corta sua propriedade (Área de Preservação Permanente – APP).

O infrator residente em Maracaju, foi autuado administrativamente por danificar área considerada de preservação permanente (matas ciliares e olhos d’água) e foi multado em R$ 8.000,00. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de detenção de um a três anos.

As atividades foram interditadas e o proprietário rural foi notificado a retirar o gado das áreas protegidas e a realizar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), junto ao órgão ambiental.

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