Flagrado com 10kg de pescado, homem tem barco apreendido no Rio Paraná

Um homem de 36 anos foi multado em R$ 980 por pesca ilegal no rio Paraná, em Naviraí. A PMA (Polícia Militar Ambiental) fiscalizava a região do Porto Santo Antônio no município.

O infrator estava em uma embarcação onde foram encontrados 10 kg de pescado e pescava sem a devida autorização de pesca.

O pescado, um barco, um motor de popa, quatro molinetes e nove varas de pesca foram apreendidos. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 980. Os peixes serão doados para instituições filantrópicas.