Flagrado com 10kg de pescado, homem tem barco apreendido no Rio Paraná

Policial
Os peixes serão doados para instituições filantrópicas
Um homem de 36 anos foi multado em R$ 980 por pesca ilegal no rio Paraná, em Naviraí. A PMA (Polícia Militar Ambiental) fiscalizava a região do Porto Santo Antônio no município.
O infrator estava em uma embarcação onde foram encontrados 10 kg de pescado e pescava sem a devida autorização de pesca.
O pescado, um barco, um motor de popa, quatro molinetes e nove varas de pesca foram apreendidos. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 980. Os peixes serão doados para instituições filantrópicas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS