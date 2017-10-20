Tamaduá-mirim se ‘instala’ em cômodo de residência em MS

Policiais Militares Ambientais capturaram um tamandua tetradactyla, conhecido por tamanduá-mirim, dentro de uma residência do bairro Royal Park, em Naviraí. A surpresa ocorreu na quarta-feira (18).

A moradora telefonou para a PMA informando sobre a acomodação do animal. A PMA realizou a captura do tamanduá com uso de um cambão e o colocou em uma caixa de contenção.

O bicho foi encaminhado à Fazenda Green Farm CO2 Free, localizada no município de Itaquiraí, que possui estrutura para recebimento de animais, os quais ficam à disposição dos técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS decidirá sobre remoção ou soltura do tamanduá.