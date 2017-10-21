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Comboio de veículos com bebidas e eletrônicos do Paraguai é apreendido na BR-163

Apreensão ocorreu na noite de ontem e mercadorias seriam levadas para o MT

Daniele Valentin

Publicado em 21/10/2017 às 14:30

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Com apoio da Polícia Militar de Coxim, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um comboio de cinco veículos carregados com mercadorias do Paraguai, que seguia no trecho Coxim - Rio Verde de MT. A apreensão ocorreu na BR-163, na noite desta sexta-feira (20).

Os veículos em comboio seguiam no sentido norte e os policiais solicitaram apoio de equipes da Polícia Militar de Coxim, que em conjunto abordaram os veículos no perímetro urbano e em frente a unidade operacional da PRF em Coxim.

Os cinco veículos estavam completamente carregados com mercadorias do Paraguai e seguiam para o estado de Mato Grosso. Nos veículos haviam diversos produtos de origem paraguaia sem qualquer documentação legal: bebidas, brinquedos, eletrônicos e outros, que serão contabilizados na Receita Federal.

Os veículos foram lacrados e a ocorrência encaminhada à Receita Federal de Campo Grande.

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