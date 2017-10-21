Comboio de veículos com bebidas e eletrônicos do Paraguai é apreendido na BR-163

Com apoio da Polícia Militar de Coxim, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um comboio de cinco veículos carregados com mercadorias do Paraguai, que seguia no trecho Coxim - Rio Verde de MT. A apreensão ocorreu na BR-163, na noite desta sexta-feira (20).

Os veículos em comboio seguiam no sentido norte e os policiais solicitaram apoio de equipes da Polícia Militar de Coxim, que em conjunto abordaram os veículos no perímetro urbano e em frente a unidade operacional da PRF em Coxim.

Os cinco veículos estavam completamente carregados com mercadorias do Paraguai e seguiam para o estado de Mato Grosso. Nos veículos haviam diversos produtos de origem paraguaia sem qualquer documentação legal: bebidas, brinquedos, eletrônicos e outros, que serão contabilizados na Receita Federal.

Os veículos foram lacrados e a ocorrência encaminhada à Receita Federal de Campo Grande.