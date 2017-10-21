Em um dia, PRF tira fotos de 30 ‘apressados’ nas BRs 262 e 419; um deles a 167km/h

Aquidauana/Anastácio
Mesmo diante de riscos, usuários insistem em não respeitar os limites estabelecidos por sinalização ao longo das rodovias
As fiscalizações da (PRF) Polícia Rodoviária Federal na região pantaneira, principalmente aos usuários que transitam pelas BRs 262 e 419 tem como o objetivo de coibir o excesso de velocidade. Só nesta sexta-feira (20), a polícia flagrou e fotografou 30 de veículos ‘apressados’, um deles a 167km/h.
A polícia reitera que um acidente - somado a alta velocidade - pode trazer consequências irreparáveis. Mesmo sabendo dos riscos, os usuários insistem em não respeitar os limites estabelecidos por sinalização ao longo das rodovias.
Nesta sexta-feira, conforme a PRF, foram realizados 30 imagens de veículos com excesso de velocidade e, para surpresa, um veículo foi registrado a 167Km/h.
É necessário todos os cuidados para uma viagem tranquila, os principais são:
- Não exceder a velocidade permitida;
- Utilização do cinto de segurança;
- Não ultrapassar em local proibido;
- Redobrar a atenção para animais sobre a pista de segurança.
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