Em um dia, PRF tira fotos de 30 ‘apressados’ nas BRs 262 e 419; um deles a 167km/h

As fiscalizações da (PRF) Polícia Rodoviária Federal na região pantaneira, principalmente aos usuários que transitam pelas BRs 262 e 419 tem como o objetivo de coibir o excesso de velocidade. Só nesta sexta-feira (20), a polícia flagrou e fotografou 30 de veículos ‘apressados’, um deles a 167km/h.

A polícia reitera que um acidente - somado a alta velocidade - pode trazer consequências irreparáveis. Mesmo sabendo dos riscos, os usuários insistem em não respeitar os limites estabelecidos por sinalização ao longo das rodovias.

Nesta sexta-feira, conforme a PRF, foram realizados 30 imagens de veículos com excesso de velocidade e, para surpresa, um veículo foi registrado a 167Km/h.

É necessário todos os cuidados para uma viagem tranquila, os principais são:

- Não exceder a velocidade permitida;

- Utilização do cinto de segurança;

- Não ultrapassar em local proibido;

- Redobrar a atenção para animais sobre a pista de segurança.