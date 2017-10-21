Funcionário de pedreira é preso por posse ilegal de rifle

Durante operação conjunta, entre a PMA (Polícia Militar Ambiental), PF (Polícia Federal), Ministério Público do Trabalho e DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) na região de Rio Brilhante, um homem de 36 anos foi preso após ser flagrado com uma arma de fogo ilegal.

Os Policiais vistoriavam os alojamentos em uma pedreira, localizada a 10 km da cidade e encontraram um rifle calibre 22, que pertencia ao infrator. A arma não possuía documentação e foi apreendida.

A Polícia Militar Ambiental deu voz de prisão e conduziu o infrator, residente em Fátima do Sul, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma. A pena para o crime é de um a três anos de prisão.