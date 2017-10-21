Mais dois assentados do Santa Mônica são multados por exploração ilegal de madeira

Dupla de 39 e 67 anos foi multada em R$ 1,1 mil por exploração ilegal de madeira em área de reserva, no assentamento Santa Mônica, em Terenos.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) recebeu denúncias de que assentados estariam retirando madeira da reserva legal coletiva. Durante fiscalização confirmaram o crime e constataram que os dois infratores ainda armazenavam a madeira retirada da área protegida por lei, sem autorização.

Com um infrator de 67 ano foram apreendidos 22 postes de madeira protegida da espécie aroeira. A madeira era proveniente de árvores cortadas dentro da área de reserva legal. Residente no assentamento, foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, por exploração de madeira ilegalmente em área protegida por lei.

Outro assentado de 39 anos armazenava em seu lote 101 postes e cinco esticadores de madeira protegida da espécie aroeira, que também foram retirados da área de reserva. A madeira foi apreendida. Residente no assentamento, foi autuado administrativamente e multado em R$ 600,00.

Parte da madeira já estava sendo utilizada em cercas nos lotes. Ambos os infratores responderão por crime ambiental, com pena prevista de um a dois anos de reclusão.

Outro caso

Proprietária de um lote no assentamento Santa Mônica, em Terenos, foi multada em R$ 2,1 mil, por exploração de material lenhoso em Área de Reserva Legal (protegida por lei). A mulher havia derrubado árvores das espécies angico e aroeira (protegida) sem a devida autorização do órgão ambiental competente.