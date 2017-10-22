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Bandidos rendem casal e levam homem de 44 anos sequestrado em área rural

O crime foi registrado pela esposa da vítima, que conseguiu fugir dos bandidos e pedir por socorro em uma fazenda da região

Renan Nucci

Publicado em 22/10/2017 às 12:50

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A Polícia Civil investiga suposto sequestro de Braz Avalo, 44 anos, ocorrido na tarde de ontem (21), próximo à Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco, na BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. Até o fechamento deste texto, a vítima continuava desaparecida.

Conforme boletim de ocorrência, Eunice Duarte da Silva, 38 anos, esposa de Braz, contou que os dois seguiam a pé para uma fazenda na região, quando foram rendidos por quatro homens em uma caminhonete prata.

Ainda conforme relatos da vítima, os dois foram colocados dentro do veículo. Os bandidos armados com espingarda e revólver, então, começaram a agredir Braz com chutes, socos, pontapés e coronhadas. Na sequência, mais dois homens chegaram em um trator azul e continuaram com as agressões.

Neste momento, segundo depoimento de Eunice à polícia, conseguiu sair da caminhonete, correr em direção a mata e pular em um riacho nas proximidades. Na sequência, caminhou por vários quilômetros até chegar à Fazenda Bela Vista, onde pediu por socorro. Lá, Eunice se alimentou, trocou de roupas e foi levada pelas testemunhas até onde mora, em um acampamento às margens da BR-262. 

A Polícia Militar foi acionada, fez buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi localizado. Equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e Batalhão de Choque também foram acionados. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

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