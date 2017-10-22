Homens ficam feridos em queda de avião na fronteira com Paraguai

Acidente Aéreo
Piloto perdeu o controle da aeronave e bateu em uma cerca
Dois homens ficaram feridos com a queda de um avião na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Ponta Porã. De acordo com informações do site Ponta Porã informa, a aeronave caiu na tarde de ontem (20) durante tentitva de pouso em uma pista agrícola.
Segundo o jornal local, o piloto perdeu o controle da aeronave e bateu em uma cerca nas proximidades do posto Pacuri, na BR-463. Com a colisão o avião pegou fogo.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu o piloto, Boanerve Leite de Melo, e o passageiro, Ademir Bueno Fernandes.
Mesmo com o impacto da queda, os ocupantes da aeronave tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Regional de Ponta Porã. As policias Federal e Militar estiveram no local.
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