Jovem é detido após se recusar a pagar conta de bar e quebrar garrafas

Aquidauana
Autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil
A Polícia Militar de Aquidauana deteve no início da manhã deste domingo, na Avenida Pantaneta, um jovem de 20 anos que consumiu cervejas em um bar e depois se recusou a pagar a conta de R$ 30.
De acordo com o boletim de ocorrência, o autor passou a noite no local e, na hora de fechar a conta, não aceitou e ainda quebrou garrafas e suporte. A PM foi acionada e conseguiu detê-lo. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, prestas esclarecimentos.
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