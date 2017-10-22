Vizinhos ouvem barulho, flagram ladrão e gritam para impedir furto

Policial
Autor fugiu às pressas quando vizinhos o ameaçaram, mas foi localizado
Um homem de 53 anos é investigado por tentar furtar uma residência na noite de ontem, no Bairro são Francisco, em Aquidauana. O autor só não executou o crime porque foi flagrado por vizinhos que começaram a gritar, assustando-o.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, o ladrão chegou ao imóvel que fica na Rua Souza Alves e arrombou a porta dos fundos. Entretanto, moradores da casa ao lado ouviram o barulho e começaram a gritar com ele, fazendo com que fugisse.
O homem foi localizado pela Polícia Militar e levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS