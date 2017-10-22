Vizinhos ouvem barulho, flagram ladrão e gritam para impedir furto

Um homem de 53 anos é investigado por tentar furtar uma residência na noite de ontem, no Bairro são Francisco, em Aquidauana. O autor só não executou o crime porque foi flagrado por vizinhos que começaram a gritar, assustando-o.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, o ladrão chegou ao imóvel que fica na Rua Souza Alves e arrombou a porta dos fundos. Entretanto, moradores da casa ao lado ouviram o barulho e começaram a gritar com ele, fazendo com que fugisse.



O homem foi localizado pela Polícia Militar e levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos.