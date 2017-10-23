Adolescente de 16 anos é resgatado após cair dentro de caixa d'água

5 metros
Ele disse aos Bombeiros que estava em cima da construção e se desequilibrou
Um adolescente de 16 anos sofreu fratura exposta no braço depois de cair dentro de uma caixa d'água vazia em Naviraí. Ele estava em cima da construção quando se desequilibrou e caiu de uma altura de 5 metros. O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de sábado (21) para socorrer o rapaz e com o auxílio de uma escada, os socorristas conseguiram subir na estrutura, conforme o Tá Na Mídia Naviraí.
O jovem precisou de ser imobilizado em uma maca, onde foi suspenso por uma corda do fundo até o topo da caixa'agua e depois do topo até o chão. Ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade com fratura no braço. Não foi informado se o jovem estava sozinho na construção abandonada ou na companhia de alguém.
A reportagem fez contato com os Bombeiros de Naviraí, mas a corporação não soube informar o que o adolescente fazia no local e como ele fez para subir na caixa d'água.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS