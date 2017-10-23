Adolescente de 16 anos é resgatado após cair dentro de caixa d'água

Um adolescente de 16 anos sofreu fratura exposta no braço depois de cair dentro de uma caixa d'água vazia em Naviraí. Ele estava em cima da construção quando se desequilibrou e caiu de uma altura de 5 metros. O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de sábado (21) para socorrer o rapaz e com o auxílio de uma escada, os socorristas conseguiram subir na estrutura, conforme o Tá Na Mídia Naviraí.

O jovem precisou de ser imobilizado em uma maca, onde foi suspenso por uma corda do fundo até o topo da caixa'agua e depois do topo até o chão. Ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade com fratura no braço. Não foi informado se o jovem estava sozinho na construção abandonada ou na companhia de alguém.

A reportagem fez contato com os Bombeiros de Naviraí, mas a corporação não soube informar o que o adolescente fazia no local e como ele fez para subir na caixa d'água.