Agressor foragido é preso após atendimento de denúncia de infração ambiental

Policial
Policiais Militares Ambientais de Campo Grande prenderam um foragido da justiça da comarca de Campo Grande após serem chamados para atender uma denúncia de infração ambiental, no último sábado.
A PMA atendia a denúncias anônimas sobre disposição inadequada de restos de frutas, verduras e legumes, em um terreno público, localizado no bairro São Conrado na Capital e o homem tomava tereré, em frente ao local da ocorrência.
Os policiais fizeram as autuações ambientais contra o denunciado e, por desconfiarem do suspeito, pediram para que ele fornecesse seus dados para servir de testemunha relativamente à ocorrência ambiental.
No quartel, os Policiais checaram a ficha criminal do homem de 28 anos, residente no bairro São Conrado, e verificaram que constava um mandando de prisão em aberto por violência doméstica.
A PMA retornou ao local e efetuou a prisão do homem e o encaminharam à delegacia de Polícia Civil, deixando-o à disposição da justiça.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS