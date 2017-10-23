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Agressor foragido é preso após atendimento de denúncia de infração ambiental

Daniele Valentin

Publicado em 23/10/2017 às 10:30

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Policiais Militares Ambientais de Campo Grande prenderam um foragido da justiça da comarca de Campo Grande após serem chamados para atender uma denúncia de infração ambiental, no último sábado.

A PMA atendia a denúncias anônimas sobre disposição inadequada de restos de frutas, verduras e legumes, em um terreno público, localizado no bairro São Conrado na Capital e o homem tomava tereré, em frente ao local da ocorrência.

Os policiais fizeram as autuações ambientais contra o denunciado e, por desconfiarem do suspeito, pediram para que ele fornecesse seus dados para servir de testemunha relativamente à ocorrência ambiental.

No quartel, os Policiais checaram a ficha criminal do homem de 28 anos, residente no bairro São Conrado, e verificaram que constava um mandando de prisão em aberto por violência doméstica.

A PMA retornou ao local e efetuou a prisão do homem e o encaminharam à delegacia de Polícia Civil, deixando-o à disposição da justiça.

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