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Revolta

Aluno destrói escola em incêndio após professor chamar atenção por atraso no interior do Acre

Adolescente de 14 anos confessou o crime que ocorreu no último sábado (21). Quase 100 alunos ficaram sem aula e material didático foi destruído

Renan Nucci

Publicado em 23/10/2017 às 17:50

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Estudante de 14 anos incendiou a Escola Estadual Rural Vicente Brito de Sousa, no município de Feijó, interior do Acre, após o professor ter chamado atenção do aluno por ele ter chegado atrasado em sala de aula. O prédio, que fica no Ramal Antônio Simplício, teve perda total e o caso ocorreu na madrugada do sábado (21).


A polícia informou que o menor teve a ajuda de Carlos da Luz Ribeiro, de 19 anos. O incêndio deixou quase 100 alunos sem aula e as chamas destruíram todo o material didático, merenda, computadores e outros objetos. Ribeiro foi encaminhado ao presídio e o adolescente ao Conselho Tutelar do município.


A coordenadora geral do Núcleo de Ensino da Secretaria de Educação do Acre (SEE-AC), Cardoci Paiva de Lima, disse que o órgão já está fazendo um projeto para a construção de uma nova escola no local. Além disso, está sendo conversado com a comunidade uma alternativa para que um espaço seja separado e os alunos não sejam prejudicados.


“Recebemos a informação de que foi um aluno nosso da rede estadual de ensino que estuda o 8º ano no Programa Ases da Florestania que tocou fogo na escola. Ficamos perplexos com a notícia, mas já estamos tomando todas as medidas necessárias para que os alunos não percam o ano letivo”, finalizou.

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