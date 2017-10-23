Embriagada, jovem é presa e ‘cheira pó’ dentro de viatura da PM

Durante ação policial realizada na área central de Corumbá neste domingo (22), guarnições da Rádio Patrulha e Força Tática da Polícia Militar prenderam três pessoas e fecharam um bar que não tinha alvará de funcionamento. Entre os presos que tentaram resistir à prisão, uma jovem de 18 anos foi flagrada ‘cheirando pó’ dentro do carro da polícia.

De acordo com boletim de ocorrência, no momento em que os policiais chegaram no local e iniciaram as abordagens, começaram a ser ofendidos pelos indivíduos, dois homens com idades de 27 e 35 anos e uma jovem de 18 anos, em visível estado de embriaguez.

Contra o homem de 27 anos, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto. Os outros dois que no momento da abordagem começaram a xingar a equipe policial receberam voz de prisão por desacato.

A jovem de 18 anos, que antes de entrar na viatura resistiu à prisão, chegando a dar chutes nos policiais, foi flagrada já dentro do veículo policial utilizando entorpecente. Como foi descrito pela guarnição que atendeu a ocorrência, ela estava “cheirando pó” dentro da viatura.

A mulher entrou na viatura com a droga porque não foi possível realizar a revista pessoal, uma vez que o procedimento em uma mulher só pode ser realizado por policial feminina, que não havia no momento da prisão. Os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado como porte de drogas para consumo pessoal e desacato.