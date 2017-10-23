Polícia apreende uma tonelada de maconha e seis pistolas em BR

Na madrugada desta segunda-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma tonelada de maconha e seis pistolas calibre nove milímetros. O flagrante aconteceu durante fiscalização na BR-463, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Os produtos eram transportados em um caminhão com placas de Limeira (SP).



O motorista tentou fugir, mas alguns metros à frente, a equipe conteve o caminhão. Em fiscalização ao veículo, os policiais encontraram na carroceria vários tabletes de maconha. No interior da cabine foram encontradas as armas. O homem, de 49 anos, declarou que transportava maconha, que foi pega, assim como as armas, em Ponta Porã e levaria até a cidade de Limeira.



Ele foi preso em flagrante e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo. O caminhão, juntamente com as pistolas e o motorista, foram encaminhados Polícia Federal de Ponta Porã, onde será pesada.