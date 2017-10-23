Turista é preso em Água Clara com 116 kg de pescado capturados no rio Aquidauana

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental apreendeu no último sábado (21) 116 kg de pescado transportados ilegalmente que foram capturados no Rio Aquidauana e Miranda durante fiscalização na BR-262, no perímetro urbano de Água Clara.

A apreensão foi realizada em virtude de não haver nenhuma comprovação de origem, por não ter sido efetuado o lacre para o transporte e por estar acima da cota permitida, o que é crime.

O pescador, residente em Valparaíso (SP) estava em um caminhão e transportava o pescado que ele havia capturado no rio Aquidauana e Miranda. O infrator possuía a licença de pesca.

O pescado e o veículo foram apreendidos. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória, por captura de pescado acima da cota de permitida.

A pena é de um a três anos prisão. O pescador de 56 anos também foi multado administrativamente em R$ 4.400,00. O pescado será doado a instituições filantrópicas depois de periciado.