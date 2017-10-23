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Crime ambiental

Turista é preso em Água Clara com 116 kg de pescado capturados no rio Aquidauana

Daniele Valentin

Publicado em 23/10/2017 às 09:30

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Uma equipe da Polícia Militar Ambiental apreendeu no último sábado (21) 116 kg de pescado transportados ilegalmente que foram capturados no Rio Aquidauana e Miranda durante fiscalização na BR-262, no perímetro urbano de Água Clara.

A apreensão foi realizada em virtude de não haver nenhuma comprovação de origem, por não ter sido efetuado o lacre para o transporte e por estar acima da cota permitida, o que é crime.

O pescador, residente em Valparaíso (SP) estava em um caminhão e transportava o pescado que ele havia capturado no rio Aquidauana e Miranda. O infrator possuía a licença de pesca.

O pescado e o veículo foram apreendidos. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória, por captura de pescado acima da cota de permitida.

A pena é de um a três anos prisão. O pescador de 56 anos também foi multado administrativamente em R$ 4.400,00. O pescado será doado a instituições filantrópicas depois de periciado. 

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