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Sérgio Cabral será transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande

Presídio foi escolhido pelo Depen porque tem ala que reúne chefes do crime organizado

Renan Nucci

Publicado em 24/10/2017 às 17:27

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Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), será transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande. Decisão foi tomada pelo diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Jefferson de Almeida.

O juiz Marcelo Bretas determinou ontem a transferência do ex-governador para um presídio federal. A decisão foi tomada em razão de declarações dadas em depoimento à Justiça Federal. 

Segundo o Uol, a penitenciária sul-mato-grossense foi escolhida porque tem uma ala separada que reúne chefes do crime organizado. A unidade é uma das quatro penitenciárias federais do país. As outras ficam em Mossoró (RN), Catanduvas (PR) e Porto Velho (RO).

A defesa do ex-governador entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal 2 (TRF-2).

Sérgio Cabral foi preso no dia 17 de novembro do ano passado, na operação batizada como Calicute. O ex-governador foi alvo de dois mandados de prisão preventiva, um expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e outro pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba.

No dia 28 de maio, ele foi transferido para a cadeia pública José Frederico Marquês, nova unidade prisional construída em Benfica, na Zona Norte do Rio. A ala em que ele fica é destinada a presos com nível superior e casos de não pagamento de pensão alimentícia. 

Antes de ir para Benfica, o ex-governador estava em Bangu 8.

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