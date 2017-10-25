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Trânsito

Ciclista morre na Santa Casa de Campo Grande após se envolver em acidente

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depca (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)

Renan Nucci

Publicado em 25/10/2017 às 17:46

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Ciclista de 48 anos morreu após se envolver em um acidente no centro de Nova Alvorada do Sul. Irandir Perez foi atingido por um HB20 na tarde desta terça-feira (24), foi socorrido e transferido para Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na tarde de ontem, na Rua Dorivaldo Monteiro Nagueira. Irandir estava de bicicleta quando foi atingido por um HB20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o ciclista até o hospital da cidade com vários ferimentos.

Ainda segundo o registro policial, no mesmo dia o paciente precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Irandir deu entrada na unidade às 22h54 com quadro de politraumatismo e TCE (Trauma Cranioencefálico) gravíssimo.

Na manhã desta quarta-feira (25), Irandir morreu por complicações no estado de saúde. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depca (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

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