Ciclista morre na Santa Casa de Campo Grande após se envolver em acidente

Ciclista de 48 anos morreu após se envolver em um acidente no centro de Nova Alvorada do Sul. Irandir Perez foi atingido por um HB20 na tarde desta terça-feira (24), foi socorrido e transferido para Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na tarde de ontem, na Rua Dorivaldo Monteiro Nagueira. Irandir estava de bicicleta quando foi atingido por um HB20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o ciclista até o hospital da cidade com vários ferimentos.

Ainda segundo o registro policial, no mesmo dia o paciente precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Irandir deu entrada na unidade às 22h54 com quadro de politraumatismo e TCE (Trauma Cranioencefálico) gravíssimo.

Na manhã desta quarta-feira (25), Irandir morreu por complicações no estado de saúde. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depca (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.