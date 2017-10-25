Deputado pede aumento de 27 policiais ambientais para atender Miranda

PMA
Indicação tem como objetivo oferecer uma fiscalização efetiva e eficiente com maior segurança
A pedido do vereador mirandense, Valter Ferreira, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), reforçou em sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul a solicitação de providências do Governo do Estado para proporcionar o aumento do quadro de efetivos da Polícia Militar Ambiental, em Miranda. A solicitação pede designação de ao menos 27 policiais para o município.
Atualmente, a unidade local da PM Ambiental dispõe de apenas 14 policiais dividindo escalas de plantões, quando o ideal seriam 41.
O deputado chegou a sugerir que dentre os servidores a serem designados estejam os policiais, CBPM Ítalo Fontes Neto, matrícula 132273021; SDPM Antônio Odair da Cruz, matrícula 118301421; e o SDPM Arilson Queiroz de Oliveira, matrícula 367756021, pelo empenho e dedicação já demonstrados no cumprimento do trabalho.
Apreensão de drogas
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Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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