Homem foge completamente nu e pede ajuda após ser atingido com 15 facadas

Homem de 34 anos foi agredido com 15 facadas na noite de ontem no Bairro Vila Zucão, em Três Lagoas. Ele saiu correndo completamente nu, entrou em táxi e foi para o Hospital Auxiliadora, onde continua internado. Ainda não há informações sobre o suspeito pelo crime.

Por volta de 22h30, testemunhas chamaram a Polícia Militar e o Samu e informaram terem visto homem correndo nu e ensanguentado.

Quando o socorro chegou ele já tinha sido levado para o hospital. As facadas atingiram costas, braço e pescoço da vítima.

Os militares foram até o hospital, mas o homem não quis informar a identidade do agressor ou o motivo do crime. Ele é conhecido no meio policial e tem passagens por posse e tráfico de drogas.

O caso foi registrado na delegacia do município e será investigado.