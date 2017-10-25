Morador de Anastácio desaparece após crise epilética na casa de amigos

Anastácio
Ele mora com uma amiga em Anastácio e teria saído de casa no último dia 11 de outubro para passear no assentamento São Manoel
Edson José da Silva de 53 anos está desaparecido desde a última segunda-feira (23) quando deixou o Assentamento São Manoel com destino a Anastácio. O homem teria sofrido duas crises epiléticas e saído a pé, aparentemente desorientado.
Conforme o registro policial, ele mora com uma amiga em Anastácio e teria saído de casa no último dia 11 de outubro para passear no assentamento São Manoel, onde mora alguns amigos.
Porém, na última segunda-feira, após crises epilética, teria ficado desorientado e saído a pé em direção a cidade de Anastácio.
O homem é alto, careca e barbudo. O caso foi registrado como desaparecimento.
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