Preso traficante que abastecia bocas de fumo no Pantanal

José Carlos de Abreu, de 60 anos, foi preso nesta terça-feira (24) suspeito de tráfico de drogas e de abastecer pequenas bocas de fumo em Corumbá. Ele foi preso no ponto conhecido como “Boca do Abreu”, no Bairro Cristo Redentor.

Sob coordenação do delegado Rodrigo Blonkowski, responsável pelo cartório de furtos, roubos e tráfico de drogas da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) chegou ao ponto por volta das 15h30.

Investigações apontavam que Abreu havia recebido no início do mês aproximadamente um quilo de pasta base e teria passado a comercializar pelo valor de R$ 50 para as “biqueiras”, como são conhecidos os locais menores de comércio de entorpecentes, porções pesando 10 gramas da droga, material descrito como “caixinha”.

A equipe encontrou a droga em uma estante, dentro de um pote de sorvetes

A residência não tem muro, por isso, os policiais conseguiram flagrar durante monitoramento toda a movimentação da casa.

Após vistoria da equipe, foram encontradas no quarto de Abreu, junto a uma estante, dentro de um pote de sorvetes, duas porções de pasta base, uma já preparada para embalo e comercialização pesando 95 gramas e uma ainda em pedras, pesando 67,2 gramas.

Sobre uma mesa, foram encontrados materiais utilizados na preparação de entorpecentes como peneira, faca, tesoura, prato e uma balança de precisão, que estavam ainda com resquícios de droga. José Carlos Abreu foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.