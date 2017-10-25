‘Tomaram meu marido’, diz suspeita após esfaquear mulher e adolescente em Miranda

Uma mulher de 39 anos foi presa nesta terça-feira (24) após esfaquear outra mulher de 33 anos e uma adolescente de apenas 13 anos. A suspeita teria dito a Polícia Militar que as vítimas ‘tomaram’ seu marido.

Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM foi acionada via 190 para atender a ocorrência no centro da cidade. As vítimas foram encontradas próximo à Praça Central, com ferimentos pelo corpo.

As vítimas foram socorridas até o Pronto Socorro e os policiais saíram em busca da autora dos golpes que, segundo as próprias vítimas, ainda estaria pela redondeza.

Uma mulher com as mesmas características informadas foi encontrada e durante abordagem confessou o crime e tentou justificar dizendo que as vítimas teriam “tomado seu marido”. A suspeita foi levada à Delegacia de Polícia Civil.