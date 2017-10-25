‘Tomaram meu marido’, diz suspeita após esfaquear mulher e adolescente em Miranda

Tentativa de homicídio
Uma mulher de 39 anos foi presa nesta terça-feira (24) após esfaquear outra mulher de 33 anos e uma adolescente de apenas 13 anos. A suspeita teria dito a Polícia Militar que as vítimas ‘tomaram’ seu marido.
Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM foi acionada via 190 para atender a ocorrência no centro da cidade. As vítimas foram encontradas próximo à Praça Central, com ferimentos pelo corpo.
As vítimas foram socorridas até o Pronto Socorro e os policiais saíram em busca da autora dos golpes que, segundo as próprias vítimas, ainda estaria pela redondeza.
Uma mulher com as mesmas características informadas foi encontrada e durante abordagem confessou o crime e tentou justificar dizendo que as vítimas teriam “tomado seu marido”. A suspeita foi levada à Delegacia de Polícia Civil.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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