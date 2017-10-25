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Corumbá

Traficantes abandonam cocaína no Pantanal e tentam fugir de barco

No carro deixado em Corumbá tinha 98 kg de pasta base e 4 kg cocaína pura

Daniele Valentin

Publicado em 25/10/2017 às 09:15

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Dupla de traficantes foi presa em um barco no Rio Taquari, na segunda-feira (23) depois de abandonar um veículo com 98 quilos de pasta base e quatro quilos de cocaína pura em uma rodovia que dá acesso ao rio. Criminosos transportariam a droga de barco até Coxim, mas foram frustrados pela PMA (Polícia Militar Ambiental) e PME (Polícia Militar Rodoviária Estadual),

A PMA de Coxim recebeu informações de que dois traficantes coxinenses estariam em um veículo na região de Corumbá e subiriam com drogas pelo rio Taquari. Para impedir a ação, equipes foram mantidas em fiscalização ambiental no rio.

Na tarde de segunda-feira (23), informações da Polícia Militar e em grupos de Whatsapp afirmavam que dois elementos haviam fugido da Polícia Militar Rodoviária Estadual e abandonado um veículo com placas de Coxim, com droga, na rodovia que dá acesso a um porto do rio Taquari. Os traficantes também haviam deixado os documentos dentro do veículo.

A Polícia Civil de Coxim também recebeu informações de que a dupla em fuga teria sido vista na região do Caronal no Taquari. Os Policiais encerraram a fiscalização ambiental e se colocaram em um ponto estratégico no rio Taquari e, por volta de 00h30, prenderam os dois traficantes.

Eles estavam em um barco de alumínio de seis metros com um motor de popa de 40 HPs, com vários tambores de combustível, indicando que, mesmo que a droga não tivesse sido apreendida no veículo, o restante da rota seria  pelo rio Taquari. Os materiais foram apreendidos.

Os traficantes, de 31 e 53 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, juntamente com o material apreendido, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

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