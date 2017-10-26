Fiscais flagram mineração ilegal em duas cidades

Em MS
Operadores de máquinas foram encaminhados à delegacia. Em Jardim os veículos seriam da prefeitura.
Fiscais do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e policiais civis flagraram máquinas explorando minério ilegamente em áreas de Jardim e Guia Lopes da Laguna, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (25).
De acordo com o DNPM, em Jardim o maquinário pertenceria à prefeitura da cidade. O Jornal tentou contato com o município, mas não conseguiu.
O grupo responsável pela operação encontrou máquinas retirando cascalho das terras, o que deveria ser feito apenas com autorização da União. Os operadores dos maquinários foram levados para a delegacia de Jardim. A policia investiga o caso junto com o DNPM.
De acordo com o superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, pela quantidade de material extraído de uma propriedade, o dono pode ser multado em até R$ 1 milhão. As fiscalizações continuaram durante a tarde.
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