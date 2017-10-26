Homens são presos após briga com faca e canivete na rodoviária

Confusão
Ambos vão responder por lesão corporal e vias de fato
Jeferson Ferreira de Souza, 40 anos, e João Hortêncio Júnior, 26, foram presos pela Polícia Militar no final da manhã desta quinta-feira, após se agredirem na Rua Irmãos Diacópoli, no terminal rodoviário de Aquidauana. Ambos foram encontrados com ferimentos leves e levados para a Delegacia de Polícia Civil.
Após ser informada sobre a briga, a PM foi ao local e encontrou João com corte no dedo da mão direita. Ele disse que o ferimento foi provocado em briga com Jeferson, e que este estaria usando um canivete. Os policiais revistaram ambos, mas não encontraram nada. Porém, nas proximidades foi apreendido o canivete supostamente usado por Jeferson.
Jeferson, por sua vez, tinha lesões no antebraço direito e disse que foram causadas por João, que portava uma faca, entretanto, o suposto objeto não foi encontrado. Eles vão responder por lesão corporal e vias de fato.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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