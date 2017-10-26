Homens são presos após briga com faca e canivete na rodoviária

Jeferson Ferreira de Souza, 40 anos, e João Hortêncio Júnior, 26, foram presos pela Polícia Militar no final da manhã desta quinta-feira, após se agredirem na Rua Irmãos Diacópoli, no terminal rodoviário de Aquidauana. Ambos foram encontrados com ferimentos leves e levados para a Delegacia de Polícia Civil.



Após ser informada sobre a briga, a PM foi ao local e encontrou João com corte no dedo da mão direita. Ele disse que o ferimento foi provocado em briga com Jeferson, e que este estaria usando um canivete. Os policiais revistaram ambos, mas não encontraram nada. Porém, nas proximidades foi apreendido o canivete supostamente usado por Jeferson.



Jeferson, por sua vez, tinha lesões no antebraço direito e disse que foram causadas por João, que portava uma faca, entretanto, o suposto objeto não foi encontrado. Eles vão responder por lesão corporal e vias de fato.