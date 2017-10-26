Idoso oferece almoço a visitantes e é morto em seguida em chácara de MS

Policial
Crime ocorreu em Iguatemi
Arenson Quadros da Rocha de 77 anos foi morto na tarde da quarta-feira (25), em uma chácara de Iguatemi. Autores teriam almoça ants do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo do idoso foi encontrado com diversos ferimentos e lesões. A esposa da vítima disse aos policiais que na manhã daquele dia, dois homens, que ela não conhecia, foram à propriedade e recepcionados pela vítima. A dupla almoçou no local e permaneceu até o período da tarde.
A testemunha disse que estava tratando dos animais da propriedade, quando escutou pessoas correndo em direção aos fundos da propriedade e encontrou o idoso morto.
A polícia fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades. O caso foi registrado como homicídio simples na DP de Iguatemi.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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