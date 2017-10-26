Idoso oferece almoço a visitantes e é morto em seguida em chácara de MS

Arenson Quadros da Rocha de 77 anos foi morto na tarde da quarta-feira (25), em uma chácara de Iguatemi. Autores teriam almoça ants do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo do idoso foi encontrado com diversos ferimentos e lesões. A esposa da vítima disse aos policiais que na manhã daquele dia, dois homens, que ela não conhecia, foram à propriedade e recepcionados pela vítima. A dupla almoçou no local e permaneceu até o período da tarde.

A testemunha disse que estava tratando dos animais da propriedade, quando escutou pessoas correndo em direção aos fundos da propriedade e encontrou o idoso morto.

A polícia fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades. O caso foi registrado como homicídio simples na DP de Iguatemi.