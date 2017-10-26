Leilão da Justiça Federal tem fazenda e avião do tráfico, e carro da Lama Asfáltica

A 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Campo Grande, especializada em crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro, leiloa amanhã, aproximadamente R$ 6 milhões em bens apreendidos com traficantes e envolvidos em esquemas de corrupção em Mato Grosso do Sul. O item mais valioso é a fazenda do traficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, apontado como um dos embaixadores do Narcosul e ex-sócio de Jorge Rafaat Toumani.



Também são ofertados o avião de Vanderlei Eurames Barbosa, envolvido com distribuição de cocaína em Naviraí e região, e o automóvel Peugeot em nome de Elza Cristina Araújo dos Santos Amaral, funcionária que virou sócia da Proteco e foi alvo de investigação durante a Operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal em junho de 2015. Consta ainda os lotes com uma picape Strada, uma moto esportiva da Yamaha, e um reboque para carros.



De acordo com a leiloeira oficial Maria Fixer, os interessados em participar devem se inscrever até hoje, tanto para modalidade presencial quanto para a online. O cadastro deve ser feito pelo site oficial www.mariafixerleiloes.com.br, onde também estão disponíveis o edital e outras informações referentes às praças. O leilão presencial acontece no auditório da Justiça Federal, localizado na Rua Desembargador Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128, Parque dos Poderes. O montante arrecadado será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), gerido pela Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).



Fazenda

A maior expectativa é quanto ao arremate da fazenda do Cabeça Branca, avaliada em R$ 5,7 milhões. O imóvel já foi listado em outros leilões, mas a compra jamais foi concluída. A própria União, inclusive, está em vias de assumir a posse caso não haja interessados, embora a melhor opção seja o comércio. Para que isso não aconteça, a justiça oferece reintegração de posse imediata ao comprador, já que a área está ocupada por trabalhadores sem-terra.



A propriedade tem 196,82 hectares de pastagens, casas, barracões, curral, mangueira, represas e minas d’água, dentro de aproximadamente 2.051 metros quadrados de área construída. Está localizada a 17 quilômetros da saída da cidade de Primeiro de Maio, no Paraná, cerca de um quilômetro depois do Distrito de Vila Gandi. Apesar da ocupação, caberá à Justiça Federal fazer a entrega sem qualquer ônus aos ocupantes, conforme consta em edital.



Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, foi condenado com sua quadrilha pelo juiz Odilon de Oliveira, titular da 3ª Vara Criminal da Justiça Federal, em 2014. A pena foi de 34 anos e sete meses de reclusão e multa de R$ 288 mil. À época, foram sequestrados sete aviões, seis fazendas no Brasil e Paraguai, além de apartamentos e dinheiro em contas. Ele é responsável por articular um dos maios esquemas de tráfico de drogas da América do Sul, batizado de Narcosul. Após anos de fuga e cirurgias plásticas, foi preso pela Polícia Federal em 1º de julho deste ano.



Avião e carro

A aeronave monomotor Cessna Aircraft modelo 182P Skylane, prefixo PT-JDF e avaliada em R$ 183 mil, será leiloada a partir de R$ 137 mil. Com capacidade para até quatro pessoas, era usada por Vanderlei para o transporte de cocaína a partir das fronteiras com Bolívia e Paraguai, para Naviraí e região. Uma vez em território sul-mato-grossense, o material era despachado para outros estados da federação. O esquema foi desmantelado em operação da PF no ano de 2006. Elza Cristina, por sua vez, foi investigada pela PF durante a Operação Lama Asfáltica, a partir de 2015, por integrar esquema que resultou no desviou de milhões em recursos públicos destinados a obras. Um veículo Peugeot 208 apreendido em nome dela, será leiloado a partir de R$ 26 mil.