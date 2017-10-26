Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:01

Buscar

Últimas notícias
X

LEILÃO DE BENS

Leilão da Justiça Federal tem fazenda e avião do tráfico, e carro da Lama Asfáltica

Renan Nucci

Publicado em 26/10/2017 às 18:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Campo Grande, especializada em crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro, leiloa amanhã, aproximadamente R$ 6 milhões em bens apreendidos com traficantes e envolvidos em esquemas de corrupção em Mato Grosso do Sul. O item mais valioso é a fazenda do traficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, apontado como um dos embaixadores do Narcosul e ex-sócio de Jorge Rafaat Toumani. 


Também são ofertados o avião de Vanderlei Eurames Barbosa, envolvido com distribuição de cocaína em Naviraí e região, e o automóvel Peugeot em nome de Elza Cristina Araújo dos Santos Amaral, funcionária que virou sócia da Proteco e foi alvo de investigação durante a Operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal em junho de 2015. Consta ainda os lotes com uma picape Strada, uma moto esportiva da Yamaha, e um reboque para carros.


De acordo com a leiloeira oficial Maria Fixer, os interessados em participar devem se inscrever até hoje, tanto para modalidade presencial quanto para a online. O cadastro deve ser feito pelo site oficial www.mariafixerleiloes.com.br, onde também estão disponíveis o edital e outras informações referentes às praças. O leilão presencial acontece no auditório da Justiça Federal, localizado na Rua Desembargador Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128, Parque dos Poderes. O montante arrecadado será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), gerido pela Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). 


Fazenda

A maior expectativa é quanto ao arremate da fazenda do Cabeça Branca, avaliada em R$ 5,7 milhões. O imóvel já foi listado em outros leilões, mas a compra jamais foi concluída. A própria União, inclusive, está em vias de assumir a posse caso não haja interessados, embora a melhor opção seja o comércio. Para que isso não aconteça, a justiça oferece reintegração de posse imediata ao comprador, já que a área está ocupada por trabalhadores sem-terra.


A propriedade tem 196,82 hectares de pastagens, casas, barracões, curral, mangueira, represas e minas d’água, dentro de aproximadamente 2.051 metros quadrados de área construída.  Está localizada a 17 quilômetros da saída da cidade de Primeiro de Maio, no Paraná, cerca de um quilômetro depois do Distrito de Vila Gandi. Apesar da ocupação, caberá à Justiça Federal fazer a entrega sem qualquer ônus aos ocupantes, conforme consta em edital.


Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, foi condenado com sua quadrilha pelo juiz Odilon de Oliveira, titular da 3ª Vara Criminal da Justiça Federal, em 2014. A pena foi de 34 anos e sete meses de reclusão e multa de R$ 288 mil. À época, foram sequestrados sete aviões, seis fazendas no Brasil e Paraguai, além de apartamentos e dinheiro em contas. Ele é responsável por articular um dos maios esquemas de tráfico de drogas da América do Sul, batizado de Narcosul. Após anos de fuga e cirurgias plásticas, foi preso pela Polícia Federal em 1º de julho deste ano.


Avião e carro

A aeronave monomotor Cessna Aircraft modelo 182P Skylane, prefixo PT-JDF e avaliada em R$ 183 mil, será leiloada a partir de R$ 137 mil. Com capacidade para até quatro pessoas, era usada por Vanderlei para o transporte de cocaína a partir das fronteiras com Bolívia e Paraguai, para Naviraí e região. Uma vez em território sul-mato-grossense, o material era despachado para outros estados da federação. O esquema foi desmantelado em operação da PF no ano de 2006. Elza Cristina, por sua vez, foi investigada pela PF durante a Operação Lama Asfáltica, a partir de 2015, por integrar esquema que resultou no desviou de milhões em recursos públicos destinados a obras. Um veículo Peugeot 208 apreendido em nome dela, será leiloado a partir de R$ 26 mil. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo