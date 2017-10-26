Paraguaios são presos traficando filhotes de tucanos em MS

Dois jovens paraguaios de 19 e 20 anos foram presos por equipes da 2ª Companhia da Polícia Militar de Bela Vista com filhotes de tucanos, na BR 060, na altura do km 3. Os Policiais levaram os homens até a PMA (Polícia Militar Ambiental) que os autuou por crime ambiental.

Os infratores moram em Bella Vista Norte (PY) e os dois filhotes de tucanos haviam sido pegos em um coqueiro à margem da BR-060. Aves seriam levadas para sua cidade paraguaia.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Bela Vista e responderão por crime ambiental. A pena é de seis meses a um ano de detenção. As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.