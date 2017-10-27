Adolescente é apreendido com moto furtada e alega ter comprado nas redes sociais

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma motocicleta furtada nesta quinta-feira (26) durante rondas da Equipe de Trânsito do 7º Batalhão PM. A identificação da placa danificada chamou a atenção dos militares que realizaram a abordagem na Rua Geovani Toscano de Brito.

Além da falta de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), durante checagem os militares constataram que o “motor” pertencia a outra motocicleta, furtada no último dia 15 desse mês, em Aquidauana.

Como justificativa, o condutor disse ter comprado o veículo em um anúncio feito em uma página nas redes sociais. O adolescente e a motocicleta foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia, a disposição da Justiça.