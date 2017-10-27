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Crime organizado

Comerciante da Capital é executada em Pedro Juan Caballero

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2017 às 16:13

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Uma mulher que seria moradora em Campo Grande foi executada nesta manhã em Pedro Juan Caballero no Paraguai. Maria Auxiliadora de Souza da Silva de 39 anos foi morta por pistoleiros que estavam em uma moto e dispararam várias vezes contra ela. A vítima ainda desceu do carro e mesmo ferida tentou fugir dos assassinos, mas foi alcançada e fuzilada com vários tiros.

Maria Auxiliadora estava com um Saveiro branco com placas BBB 5944 de Campo Grande e tinha parado no cruzamento da avenida Dr. Francia com José Barges para que o noivo dela identificado como William Guimarães da Cruz comprasse ervas medicinais em uma banca.

As primeiras informações dão conta que a vítima seria comerciante de pneus e que teria comprado diversos pneus para revender em Campo Grande e estava deixando a fronteira para voltar para a Capital do Mato Grosso do Sul quando foi morta.

A Polícia Nacional do Paraguai e o Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil de Ponta Porã estão investigando o caso. O noivo de Maria Auxiliadora será ouvido ainda hoje sobre o crime. A polícia espera que ele tenha alguma informação sobre os pistoleiros e a motivação para a execução da comerciante.

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