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Paraquedista da Base Aérea erra pouso e cai sobre BMW em movimento

Apesar do susto, ele não teve ferimentos graves

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2017 às 16:44

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Sargento da Força Aérea, que não teve a identidade divulgada, caiu de paraquedas sobre BMW em movimento na manhã de hoje, no cruzamento da Avenidas Fábio Zahran com a Salgado Filho, em Campo Grande. Apesar do susto, ele não teve ferimentos graves. O veículo pertence a outro militar.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o 2º sargento estava tentando fazer pouso no canteiro da avenida, mas não conseguiu. O fluxo de veículos estava intenso no momento do acidente e ele acabou caindo sobre a BMW conduzida por outro militar que estava indo para o trabalho.

O sargento foi auxiliado por testemunhas que passavam pelo local e depois levado pelos bombeiros até o Hospital da Base. A reportagem entrou em contato com a Base Aérea e aguarda posicionamento sobre o acidente. 

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